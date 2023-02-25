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زلزال جديد يهز منطقة الأناضول في تركيا

آثار زلزال على مبنى في تركيا
25 فبراير 2023 17:29

أفاد مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم «نيغدة» الواقع في منطقة الأناضول بتركيا.

وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان في مقاطعة «بور» الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من زلزال السادس فبراير الجاري المدمر.

وقبل هذا الزلزال، كانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قد أعلنت عن سبع هزات ارتدادية على الأقل بقوة أكثر من أربع درجات منذ مساء الجمعة في تركيا، بما في ذلك الجنوب الذي ضربه زلزال السادس فبراير.

وقال إمره ازوديمير عمدة نيغدة لشبكة «تي ار تي» التلفزيونية التركية الرسمية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار بعد.

بدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وبعد قليل، ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

وقالت وكالة (أفاد)، إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة جراء تلك الزلازل. كما أبلغ عن 5900 وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

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المصدر: وكالات
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