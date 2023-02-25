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ماكرون يزور الصين بعد نشر خطتها لحل أزمة أوكرانيا

الرئيس الفرنسي ماكرون يدلي بتصريح للصحافة
25 فبراير 2023 17:08

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيزور الصين "مطلع أبريل"، داعيًا بكين إلى "مساعدتنا في الضغط على روسيا" بهدف "بناء السلام".
يأتي إعلان ماكرون غداة نشر الصين وثيقة تدعو إلى محادثات سلام و"حل سياسي" للأزمة الأوكرانية الحالية.
كانت وزارة الخارجية الصينية نشرت، أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، خطة لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة.
حملت الوثيقة عنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "التزام الصين المشاركة في جهود السلام أمر جيد جدا"، داعيًا بكين إلى "عدم تسليم أي أسلحة إلى روسيا" و"مساعدتنا في الضغط على روسيا حتى لا تستخدم مواد كيميائية أو نووية إطلاقا".
ضمت الورقة الصينية 12 بندا تشمل: ضرورة احترام سيادة كافة الدول، نبذ عقلية الحرب الباردة، وقف القتال والصراع، إطلاق مفاوضات السلام في أوكرانيا وحل الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين والأسرى، الحفاظ على سلامة المحطات النووية، التقليل من المخاطر الاستراتيجية، ضمان تصدير الحبوب، التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب، ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، إضافة إلى إعادة الإعمار بعد النزاع. وأكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد الأزمة.

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المصدر: وكالات
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