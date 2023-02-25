المستشار الألماني يصل إلى الهند

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الهند، اليوم السبت، في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد. ولدى وصوله، قال شولتس إن هناك بالفعل علاقات جيدة بين الهند وألمانيا، "وآمل أن نعزز هذه العلاقات الجيدة للغاية".

ومن المقرر أن يلتقي شولتس خلال زيارته التي تستمر يومين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي في وقت لاحق اليوم، ثم يتوجه غدا إلى مدينة بنجالور الاقتصادية بجنوب الهند، والتي تعد مركز صناعة التكنولوجيات الفائقة بالبلاد.

ويرافق المستشار خلال جولته وفد اقتصادي رفيع المستوى. وستكون الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي تلعب فيها الهند دورا محايدا، أحد القضايا الرئيسية على جدول المحادثات بين شولتس ومودي.

وامتنعت الهند عن التصويت على قرار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه روسيا أول أمس الخميس إلى الانسحاب من أوكرانيا. وتترأس الهند مجموعة الدول الصناعية العشرين الكبرى لهذا العام.