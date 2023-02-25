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مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان

مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان
25 فبراير 2023 10:18

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث سير في إقليم البنجاب بشرقي باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكره المسؤول بالشرطة رضوان عمر جوندال.

وقال جوندال لوسائل إعلام محلية إن الحادث وقع على الطريق السريع "ام5-" بالقرب من منطقة روكانبور في مقاطعة رحيم يار خان. وأوضح أن حافلة ركاب صغيرة انقلبت على الطريق السريع بسبب انفجار أحد الإطارات ثم اصطدمت بها حافلة كبيرة مسرعة وسيارة جيب مما تسبب في مقتل 13 شخصا في مكان الحادث.

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وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث وتم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب. ورجح مسؤولو المستشفى إمكانية ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.

المصدر: د ب أ
باكستان
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