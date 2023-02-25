الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة الفيضانات في البرازيل إلى 54 قتيلاً

ارتفاع حصيلة الفيضانات في البرازيل إلى 54 قتيلاً
25 فبراير 2023 08:37

أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أنّ حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 54 قتيلاً في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالي 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.
وفي غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.
وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.
والجمعة قال مكتب حاكم الولاية إنّه "في الوقت الراهن نؤكّد مصرع 54 شخصاً" في الكارثة.
وأضاف أنّه تمّ التعرّف حتّى الآن على هويّات 46 قتيلاً "هم 16 امرأة و15 رجلاً و15 طفلاً".
وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالي 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.
وبسبب الكارثة اضطر حوالي أربعة آلاف شخص إلى ترك منازلهم.
ويعزو الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تضافر آثار لتغير المناخ والبناء العشوائي.
وفي البرازيل يعيش 9,5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية، وكثر من هؤلاء يقيمون في أحياء فقيرة تنعدم فيها شبكات الصرف الصحّي.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 50 قتيلا
لص مثير للجدل يفوز بـ «كرنفال ريو»
المصدر: آ ف ب
البرازيل
الفيضانات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
رئيس بلاروسيا يقوم بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة الرئيس شي جين بينج
عربي ودولي
الصين تستضيف رئيس بيلاروس
اليوم 15:31
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
الرياضي
البرازيلي ماتشادو بطل «الخفيف» في «دولية محاربي الإمارات»
اليوم 15:30
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
الرياضي
«سيدات شرطة دبي» يتألق في «تحدي الفرق التكتيكية»
اليوم 15:30
توم كروز
دنيا
هوليوود.. احتفاء بمسيرة توم كروز المهنية
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©