10 مليارات دولار.. مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا "ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا". وأضاف أن أوكرانيا ستحصل أيضا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي. وتابع قائلا "هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها... تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ". ووفقا لمسودة وثيقة أميركية، فإن مبلغ 300 مليون دولار أميركي أيضا سيقدم إلى مولدوفا يشمل 80 مليون دولار لدعم الميزانية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء و135 مليون دولار لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية و85 مليون دولار لتحسين قدرة مولدوفا على الحصول على إمدادات الطاقة من مصادر بديلة.