عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 50 ألفا

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير الجاري، 50 ألف قتيل، وفقا لآخر الأرقام الصادرة الجمعة. وأعلنت السلطات التركية مقتل أكثر من 44 ألفا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا مساء اليوم. وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلا، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين ليتجاوز 50 ألفا. وتوقع اقتصاديون أن يكلف زلزال السادس من فبراير، الاقتصاد التركي أكثر من 50 مليار دولار أميركي. وقالت الحكومة التركية إن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال، الذي بلغت شدته 7,8 درجات على مقياس ريختر. وتعتقد الأمم المتحدة أن 8,8 مليون شخص سيتأثرون في سوريا.