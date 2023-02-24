السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا

لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
25 فبراير 2023 01:15

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
«خطة سلام» صينية في أوكرانيا وتحذير من «النووي»
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أكدت دولة الإمارات أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً، ودعت إلى الدبلوماسية الشاملة والمبتكرة من أجل السلام، مؤكدة أن تأثير هذه الحرب تخطى حدود هذه البلاد، فتعطيل أسواق الغذاء والطاقة وتفاقم أزمة الديون العالمية جميعها تزداد سوءاً. 
وقالت الإمارات، أمس في بيان ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن صون السلام والأمن في أوكرانيا: «لا يمكننا أن نبدأ إلا بالتعبير عن حزن عميق على الأرواح التي فقدت، والدمار بسبب الحرب في أوكرانيا، كما نحيي ذكرى ما لا يقل عن 8000 مدني قضوا، ونشاطر أحباءهم حزنهم»، مضيفة «نشعر بالفزع بمرور عام على هذه الحرب ونشهد بداية عامها الثاني». 
وأضافت معالي لانا نسيبة: «على مدى اليومين الماضيين، من منصة الجمعية العامة، سمعنا نداءات لم تتوقف تطالب بالسلام، أصدرت أغلبية عالمية ومتنوعة وتمثيلية رسالة لا لبس فيها: «كفى»، هذه الأغلبية لا يوحدها الولاء لطرف ولا العداء للطرف الآخر، يجتمعون ليس للحفاظ على مكاسب جيوسياسية وإنما لوقف الخسارة، يجتمعون على وقف المظالم وليس لتحقيق طموحات فما من مصلحة أو قدرة على المشاركة في هذا النزاع».
وأكدت، أن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء تنهض للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، الميثاق الذي يؤيد السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي، وترفض حروب العدوان والغزو والضم، الميثاق الذي ينظم نظامنا الدولي المفتوح والذي يتسم بالتعاون، ولكن السؤال بسيط ومعروف.
وأشارت معالي السفيرة إلى أن تلك الحقائق، مهما بدت جلية وبديهية، تواجه تحدياً ويتم تخطيها، بسبب الاقتتال الذي يعصف بأوكرانيا، لافتة إلى أن هناك تأخراً عسكرياً جابهه تصعيد عسكري ولم تتغير خطوط المساس والحرب والتكلفة في تزايد.
وقالت نسيبة خلال البيان: «الحياة وسبل المعيشة في أوكرانيا، والدمار في القرى والمدن والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، جميعها تؤكد أن هذه الحرب مست أوكرانيا لكنها أيضاً تخطت حدود هذا البلد، فتعطيل أسواق الغذاء والطاقة وتفاقم أزمة الديون العالمية وإضعاف الأعراف والقواعد والقوانين الدولية تزداد سوءاً». وذكرت معالي لانا نسيبة أنه قبل عام بالضبط كان هناك نداء عالمي يطالب بالدبلوماسية لكن لم يتم الاستماع إليه وشنت الحرب ونحن اليوم نخاطر بتصعيد الأعمال العدائية، وشن المزيد من الهجمات الجديدة، مشيرة إلى أنه حان الوقت الآن للاستثمار في الدبلوماسية الشاملة والمبتكرة من خلال الاستفادة حقًا من هذه الأغلبية العالمية من أجل السلام. وأكدت أهمية دور الأمين العام كوسيط بدعم متسق وقوي وحازم، مضيفة أن الحرب لن تنتهي إذا ما تهدد طرف أكثر من الآخر، فبدافع من الميثاق والتاريخ، يمكننا أن نكرس أنفسنا من أجل سلام ليس انتقاميًا ولا قاسيًا، نحن جميعاً يجب أن نرفض بثبات ما ينتظرنا في الأفق إذا ما فشلت تلك الجهود الرامية إلى السلام.
وأكدت معالي لانا نسيبة أهمية تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود، وتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الأسمدة والمنتجات الغذائية الروسية، والحفاظ على نظام عدم الانتشار، وتعزيز المساعدة الإنسانية، واستمرار تبادل الأسرى، والامتناع عن تحويل المؤسسات المتعددة الأطراف إلى جبهة قتال، مشددة على أنه لتحقيق ذلك، يجب أن نطمح إلى التنسيق في نهجنا وليس الامتثال، وأن نشجع كل الجهود التي تحركها رغبة حقيقية في حل هذه الحرب سلمياً.

أوكرانيا
الإمارات
الحرب في أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
لانا نسيبة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©