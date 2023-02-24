مقتل 13 مدنياً بهجوم إرهابي في مالي

باماكو (وكالات)

قتل 13 مدنياً على الأقل أمس الأول، في هجوم نسب إلى إرهابيين استهدف قريتهم في وسط مالي، وفق ما أفاد مسؤولون محليون أمس.

وقال مسؤول مالي لم يشأ كشف هويته لأسباب أمنية إن: «الإرهابيين قتلوا أكثر من 13 مدنياً الخميس في كاني بونزون، لقد أحرقوا أكواخاً ومخازن وغادروا ومعهم ثلاثة مدنيين».

وقال مسؤول آخر رفض أيضاً كشف هويته: «قتل الإرهابيون 13 مدنياً، لقد أحرقوا منازل، ثمة سكان لم يكونوا في القرية يخشون العودة، حتى إن هناك كلاماً عن 20 قتيلاً».

وأضاف المسؤول الأول: «نطالب الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمجيء لمساعدتنا».

وأفاد مولاي جويندو حاكم قرية بانكاس القريبة أن «الهجوم الأحدث وقع مساء الخميس في قرية في دائرة بانكاس الواقعة بمنطقة موبتي».

وقال جويندو: «اقتحم مسلحون مجهولون القرية وأطلقوا النار على السكان، لاحقوا من فروا إلى الغابة المحيطة لقتلهم».