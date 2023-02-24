بوركينا فاسو تجند 5 آلاف عسكري لمحاربة الإرهابيين

واغادوغو (وكالات)

أعلنت بوركينا فاسو إطلاق حملة لتجنيد 5 آلاف عسكري للخدمة في الجيش لـ5 سنوات على الأقل لمساعدة السلطات في حربها ضد الإرهابيين.

ويشهد هذا البلد وهو من أفقر دول العالم تمرداً إرهابياً منذ 2015.

وقال وزير الدفاع الكولونيل ميجور كاسوم كوليبالي في بيان: «سيتم تجنيد 5 آلاف جندي في القوات المسلحة الوطنية، للخدمة 5 سنوات على الأقل، في منطقة تجنيدهم العسكرية، على مستوى البلاد».

وسيتم تجنيد شبان في الفترة من 28 فبراير لغاية 7 مارس، وينبغي أن يكون المجندون مولودين بين الأول من يناير 1988 و31 ديسمبر 2003، وفق وزير الدفاع.