السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوركينا فاسو تجند 5 آلاف عسكري لمحاربة الإرهابيين

بوركينا فاسو تجند 5 آلاف عسكري لمحاربة الإرهابيين
25 فبراير 2023 01:15

واغادوغو (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 13 مدنياً بهجوم إرهابي في مالي
مالي تدعو للاعتماد على الذات لمكافحة الإرهاب

أعلنت بوركينا فاسو إطلاق حملة لتجنيد 5 آلاف عسكري للخدمة في الجيش لـ5 سنوات على الأقل لمساعدة السلطات في حربها ضد الإرهابيين.
ويشهد هذا البلد وهو من أفقر دول العالم تمرداً إرهابياً منذ 2015.
وقال وزير الدفاع الكولونيل ميجور كاسوم كوليبالي في بيان: «سيتم تجنيد 5 آلاف جندي في القوات المسلحة الوطنية، للخدمة 5 سنوات على الأقل، في منطقة تجنيدهم العسكرية، على مستوى البلاد».
وسيتم تجنيد شبان في الفترة من 28 فبراير لغاية 7 مارس، وينبغي أن يكون المجندون مولودين بين الأول من يناير 1988 و31 ديسمبر 2003، وفق وزير الدفاع.

بوركينا فاسو
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©