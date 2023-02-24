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«الصحة العالمية»: مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا في 43 دولة

أرشيفية
25 فبراير 2023 01:15

جنيف (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاث دول جديدة أبلغت عن تفشي الكوليرا على أراضيها، وذلك بينما تكافح 22 دولة حالياً الوباء في 5 أقاليم للمنظمة مع معدلات وفيات مرتفعة.
وقالت المنظمة، في بيان أمس، إن «الصراعات والفقر والتغير المناخي والكوارث تغذي تفشي الكوليرا»، موضحةً أن أكثر من مليار شخص في 43 دولة معرضون بشكل مباشر لخطر الإصابة بالكوليرا، وأن هذه الزيادة تجهد قدرات الاستجابة العالمية.
وأضافت أن إمدادات أدوية اختبارات تشخيص الكوليرا مقيدة بشدة، مشيرةً إلى أن المنظمة ستعمل مع منظمة «اليونيسيف» وشركاء آخرين لزيادة العرض العالمي المحدود للقاحات.
وأوضحت المنظمة، أنه لا يزال هناك نقص في اللقاحات لإمدادها لتلك الدول المتضررة، مطالبةً في الوقت نفسه الدول المانحة بتوفير 25 مليون دولار لمكافحة الكوليرا خلال العام الجاري.

منظمة الصحة العالمية
الكوليرا
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