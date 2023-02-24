روسيا ترد على مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
24 فبراير 2023 23:38
ردّت روسيا، اليوم الجمعة، على المبادرة التي نشرتها الصين من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.
رحبت وزارة الخارجية الروسية بالرغبة الصينية الصادقة للإسهام في التسوية بالطرق السلمية. وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء "نشاطر بكين طرحها للتسوية وملتزمون باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والأمن الشامل، بما لا يعزز أمن دولة على حساب دولة أخرى، أو فريقا من الدول على حساب آخر".
وأضاف البيان "نرى إلى جانب الصين أن أي قيود تفرض خارج نطاق مجلس الأمن الدولي غير شرعية، وأداة في المنافسة غير المتكافئة والحرب الاقتصادية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "موسكو منفتحة على تحقيق أهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة حددت فيها 12 بندا لخطة الحل في أوكرانيا، وتشمل: ضرورة احترام سيادة كافة الدول، نبذ عقلية الحرب الباردة، وقف القتال والصراع، إطلاق مفاوضات السلام في أوكرانيا وحل الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين والأسرى، الحفاظ على سلامة المحطات النووية، التقليل من المخاطر الاستراتيجية، ضمان تصدير الحبوب، التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب، ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، إضافة إلى إعادة الإعمار بعد الأزمة.
وأكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد الأزمة.