السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفاصيل الخطة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
24 فبراير 2023 23:24

كشفت الصين، اليوم الجمعة، عن مبادرتها الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.

حملت الوثيقة عنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وتضم الورقة، التي نشرت صباح اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، 12 نقطة، أبرزها:

- دعوة موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام:
تقول الوثيقة إنّ "على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتّجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

- رفض اللجوء إلى استخدام السلاح النووي:
كما تذكر الوثيقة، المنشورة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حرب نووية. ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه".

وتسعى الصين، منذ أسابيع، إلى أداء دور الوسيط في الأزمة ووعدت، قبل أيام، بنشر موقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي.

- الدعوة إلى تجنب أيّ هجوم على المدنيين:
وكذلك تجنب استهداف المنشآت المدنية. وقالت بكين "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".

- احترام سيادة الدول:
وتدعو الصين إلى احترام سيادة الدول بما في ذلك أوكرانيا.

كما تنص الوثيقة على البنود التالية:
- نبذ عقلية الحرب الباردة.
- مراعاة مخاوف موسكو الأمنية.
- التقليل من المخاطر الاستراتيجية.
- ضمان تصدير الحبوب.
- التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب.
- ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.
- إعادة الإعمار بعد الأزمة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
خطة صينية
وقف إطلاق النار
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©