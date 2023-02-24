تفاصيل الخطة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

كشفت الصين، اليوم الجمعة، عن مبادرتها الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.
حملت الوثيقة عنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وتضم الورقة، التي نشرت صباح اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، 12 نقطة، أبرزها:
- دعوة موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام: تقول الوثيقة إنّ "على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتّجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".
- رفض اللجوء إلى استخدام السلاح النووي: كما تذكر الوثيقة، المنشورة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وينبغي عدم خوض حرب نووية. ينبغي الوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه".
وتسعى الصين، منذ أسابيع، إلى أداء دور الوسيط في الأزمة ووعدت، قبل أيام، بنشر موقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي.
- الدعوة إلى تجنب أيّ هجوم على المدنيين: وكذلك تجنب استهداف المنشآت المدنية. وقالت بكين "ينبغي على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".
- احترام سيادة الدول: وتدعو الصين إلى احترام سيادة الدول بما في ذلك أوكرانيا.
كما تنص الوثيقة على البنود التالية: - نبذ عقلية الحرب الباردة. - مراعاة مخاوف موسكو الأمنية. - التقليل من المخاطر الاستراتيجية. - ضمان تصدير الحبوب. - التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب. - ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد. - إعادة الإعمار بعد الأزمة.