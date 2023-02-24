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تركيا تبدأ العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال

مخيم للناجين من الزلزال في تركيا
24 فبراير 2023 21:29

قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن تركيا بدأت العمل من أجل إعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وأدى الزلزال، الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا المجاورة.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان ببناء منازل جديدة في غضون عام.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة". وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.

وأوضح إن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شقة و70 ألف منزل قروي تكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار أميركي. وقدر "بنك جيه.بي مورجان" الأميركي كلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد.

وأصدرت تركيا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.

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