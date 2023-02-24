هيئة أوروبية تصدر توصية بشأن دواء مضاد لكوفيد

أوصت لجنة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعدم منح الترخيص لاستخدام العقار المضاد لمرض كوفيد- 19، الذي أنتجته شركة «ميرك آند كو».
تمثل التوصية ضربة لجهود الشركة الهادفة للحصول على الموافقة لتسويق الدواء في التكتل الأوروبي.
بحسب بيان صدر اليوم الجمعة، لم يستطع مجلس المنتجات الطبية ذات الاستخدام البشري أن يخلص إلى أن العقار، الذي يحمل اسم «لاجيفريو»، يقلل خطر النقل إلى المستشفى أو الوفاة أو يقلل فترة المرض أو وقت التعافي لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
ومع تراجع فعالية المضادات الحيوية أحادية النسيلة ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد، تتسابق المختبرات لتطوير عقارات جديدة.