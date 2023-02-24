السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان: مضطرون لقبول شروط قاسية من صندوق النقد

شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني
24 فبراير 2023 19:52

قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، اليوم الجمعة، إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على طوق نجاة لاقتصادها.

كان شريف يتحدث في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن في مكتبه في العاصمة إسلام أباد أذاعه التلفزيون مباشرة.

وقال "مضطرون لأن نقبل، مرغمين، الشروط الصارمة لاتفاق صندوق النقد الدولي"، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق قد يحدث في غضون "أسبوع أو عشرة أيام" من الآن.

وتتفاوض السلطات الباكستانية مع صندوق النقد الدولي، منذ مطلع فبراير الجاري، حول قضايا إطار عمل السياسات وتأمل في توقيع اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق لمزيد من القروض الثنائية أو متعددة الأطراف.

بمجرد توقيع الاتفاق، سيقدم الصندوق مليار دولار أميركي من خطة إنقاذ تبلغ 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها في 2019.

واتخذت باكستان بالفعل سلسلة إجراءات، من بينها اعتماد سعر صرف قائم على السوق وزيادة أسعار الوقود والطاقة وإلغاء الدعم وزيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات لسد العجز المالي.

ويقول مسؤولون إن البنك ما زال يتفاوض مع إسلام أباد بشأن ديون قطاع الطاقة فضلا عن ارتفاع محتمل في سعر الفائدة.

يحتاج اقتصاد باكستان إلى تمويل خارجي، إذ هبطت احتياطاته من النقد الأجنبي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما لا يكفي تقريباً لتغطية ثلاثة أسابيع من الواردات.

وأعلنت الصين، هذا الأسبوع، إعادة تمويل لباكستان بقيمة 700 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الباكستانية.

أخبار ذات صلة
آلاف الشاحنات عالقة عند معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان
الإمارات وباكستان تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
المصدر: رويترز
باكستان
شهباز شريف
صندوق النقد الدولي
قروض
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©