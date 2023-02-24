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بولندا تسلّم دبابات قتالية متطورة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يتدربون على دبابات ليوبارد في بولندا
24 فبراير 2023 18:05

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، إن بولندا سلّمت أربع دبابات قتالية متطورة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا بالفعل ومستعدة لإرسال المزيد بسرعة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده مورافيتسكي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف التي زارها اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء البولندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي "تقف بولندا وأوروبا في صفكم. لن نترككم بكل تأكيد، سندعم أوكرانيا حتى تحقق النصر".

وذكر ماريوس بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي أن مدربين بولنديين وكنديين ونرويجيين سيدربون جنودا أوكرانيين على استعمال هذه الدبابات في مركز تدريب غربي بولندا.

وتطالب أوكرانيا بإلحاح الدول الغربية بتسليمها دبابات قتالية وطائرات مقاتلة.

كانت بولندا تعهدت بإرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
بولندا
دبابات ليوبارد
أوكرانيا
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