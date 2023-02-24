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أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الأولى لبدء الأزمة الحالية

الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال إحياء الذكرى الأولى للأزمة
24 فبراير 2023 17:32

أحيا الأوكرانيون، اليوم الجمعة، الذكرى الأولى للأزمة الحالية التي بدأت يوم 24 فبراير من السنة الماضية.

بهذه المناسبة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة".

وقال "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!".

وأضاف، في كلمة إلى الأوكرانيين في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. أوكرانيا وحدت العالم".

وأكد "رأى العالم ما بإمكان أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال الجدد. المدافعون عن كييف، المدافعون عن أزوفستال. مآثر جديدة حققتها مدن كاملة. خاركيف، تشيرنيغيف، ماريوبول، خيرسون، ميكولاييف، غوستوميل، فولنوفاخا، بوتشا، إربين، أوختيركا. مدن بطلة. عواصم الصمود".

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تحضر هجوما مضادا ضد الجيش الروسي.

وكتب ريزنيكوف، على موقع فيسبوك "سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي. سيكون هناك هجوم مضاد. نعمل بجهد للتحضير له".

من جهته، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، أنه "مصمم على مساعدة أوكرانيا".

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المصدر: آ ف ب
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