روسيا تحذّر أوكرانيا من مهاجمة منطقة في مولدافيا

حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، بأنها "سترد" على أي "استفزاز" عسكري أوكراني في منطقة ترانسنيستريا في مولدافيا حيث تنشر موسكو قوة عسكرية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي سترد بالشكل المناسب على أي استفزاز" تقوم به كييف، مؤكدة أن أوكرانيا تنشر رجالا ومعدات قرب المنطقة.
وشددت على أن أي تحرك يشكل "خطرا" على العسكريين الروس المتمركزين في ترانسنيستريا "سيعتبر هجوما على الاتحاد الروسي".
وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة مكررة هذه الاتهامات "أن كييف تحشد "رجالا وعتادا عسكريا" قرب ترانسنيستريا، مشيرة كذلك إلى "نشر مواقع مدفعية وزيادة غير مسبوقة لتحليق المسيرات" الأوكرانية فوق المنطقة.
وتابعت "نحذر الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي والأوكرانيين من أي مبادرة متهورة".
من جهتها، نفت سلطات مولدافيا أن تكون أوكرانيا تطرح أي "تهديد مباشر" لمنطقة ترانسنيستريا.
وجاء في بيان أن "وزارة الدفاع تراقب كل الوقائع والأعمال والتغييرات التي تجري في المنطقة ... نؤكد أنه ليس هناك أي تهديد مباشر على الأمن العسكري".