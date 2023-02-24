السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تحذّر أوكرانيا من مهاجمة منطقة في مولدافيا

جنود أوكرانيون على متن دبابة
24 فبراير 2023 17:08

حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، بأنها "سترد" على أي "استفزاز" عسكري أوكراني في منطقة ترانسنيستريا في مولدافيا حيث تنشر موسكو قوة عسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي سترد بالشكل المناسب على أي استفزاز" تقوم به كييف، مؤكدة أن أوكرانيا تنشر رجالا ومعدات قرب المنطقة.

وشددت على أن أي تحرك يشكل "خطرا" على العسكريين الروس المتمركزين في ترانسنيستريا "سيعتبر هجوما على الاتحاد الروسي".

وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة مكررة هذه الاتهامات "أن كييف تحشد "رجالا وعتادا عسكريا" قرب ترانسنيستريا، مشيرة كذلك إلى "نشر مواقع مدفعية وزيادة غير مسبوقة لتحليق المسيرات" الأوكرانية فوق المنطقة.

وتابعت "نحذر الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي والأوكرانيين من أي مبادرة متهورة".

من جهتها، نفت سلطات مولدافيا أن تكون أوكرانيا تطرح أي "تهديد مباشر" لمنطقة ترانسنيستريا.

وجاء في بيان أن "وزارة الدفاع تراقب كل الوقائع والأعمال والتغييرات التي تجري في المنطقة ... نؤكد أنه ليس هناك أي تهديد مباشر على الأمن العسكري".

أخبار ذات صلة
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
المصدر: وكالات
مولدافيا
روسيا
أوكرانيا
منطقة ترانسنيستريا
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©