البيت الأبيض: مجموعة السبع تعتزم فرض سلسلة عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، وباقي الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، سوف تفرض قيودا تصديرية وجولة جديدة من العقوبات على روسيا، بعد عام من بدء العملية العسكرية أوكرانيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الإجراءات التي سوف تعلن اليوم الجمعة تتركز على صناعات الدفاع والطاقة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى أكثر من 200 شخص في روسيا.

ومن المتوقع أيضا أن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات للتصدي لعمليات التهرب من العقوبات، وأن تمارس ضغوط إضافية على الدول الأخرى لكي تختار ما بين الولايات المتحدة روسيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرابة تسعين شركة في الصين وروسيا ودول أخرى، سوف تدرج على قائمة وزارة التجارة الأميركية الخاصة بالتهرب من العقوبات، وتهدف هذه القائمة إلى منع الشركات المدرجة عليها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات والتقنيات الأخرى المصنوعة في الولايات المتحدة أو بموجب حقوق الملكية الفكرية الأميركية.

وذكر البيان أنه سوف يتم فرض عقوبات إضافية تستهدف أكثر من 200 فرد وكيان في روسيا ودول في مختلف أنحاء أوروبا ،وأسيا والشرق الأوسط. وتركز مجموعة السبع على 12 مؤسسة مالية روسية بالإضافة إلى مسؤولين روس تقول الإدارة الأميركية أنهم يعملون بشكل غير قانوني في أوكرانيا.