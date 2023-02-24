«الناتو» يجدد "دعمه الراسخ" لأوكرانيا

شدد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثون على استمرار دعمهم لأوكرانيا، في الذكرى الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا، وقالوا إن الحلف الدفاعي صار أقوى في العام الماضي.

وجاء في بيان للحلف اليوم الجمعة: "نؤكد كحلفاء تضامننا مع الحكومة والشعب في أوكرانيا." وأضاف البيان: "نشدد على دعمنا الراسخ لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأوضح البيان أن "الناتو أقوى وأكثر اتحادا عن ذي قبل... نقوي درعنا ووضعنا الدفاعي بشكل كبير، ونظل مستعدين للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء". وأضاف: "رحبنا باختيار فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو... وسنواصل تعزيز شراكتنا مع أوكرانيا". وجاء في ختام البيان أن "جهود روسيا لكسر عزم الشعب الأوكراني الجسور تفشل".