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ارتفاع حصيلة قتلى حادث منجم بالصين إلى ستة أشخاص

ارتفاع حصيلة قتلى حادث منجم بالصين إلى ستة أشخاص
24 فبراير 2023 16:02

ارتفعت حصيلة القتلى في حادث منجم خطير، بشمال الصين إلى ستة أشخاص، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الجمعة. ومازال 47 شخصا، في عداد المفقودين، بعد حادث منجم الفحم، في منطقة "منغوليا الداخلية"، الذي انهار جزئيا، أمس الأول الأربعاء.

وهرع حوالي 900 عامل إنقاذ إلى موقع الحادث، وقت الانهيار، غير أن انهيارا أرضيا ثانيا، في الموقع تسبب في عدم إمكانية استئناف عمليات الإنقاذ، أمس الخميس. واستمرت عمليات الإنقاذ اليوم الجمعة.

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وذكرت شينخوا أن سبب الانهيار قيد التحقيق، بينما تجرى مراجعة شاملة لسلامة المناجم الأخرى أيضا. وتنتشر حوادث المناجم الخطيرة، في الصين، حيث غالبا ما تكون ناجمة عن إجراءات السلامة غير الكافية.

المصدر: د ب أ
الصين
منجم
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