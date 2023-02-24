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زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده

زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
24 فبراير 2023 15:08

بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على دعمها.

وقال زيلينسكي، اليوم الجمعة، في رسالة عبر الفيديو بمناسبة إحياء ذكرى بدء الحرب في قصر "بيلفيو" الرئاسي في برلين، وفقا للترجمة الرسمية: منذ الدقائق الأولى كانت ألمانيا معنا... ألمانيا تساعدنا في حماية أوكرانيا . وستكون ألمانيا معنا يوم انتصار الحرية.

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وأقام الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الفعالية في قصره الرئاسي بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من أعضاء حكومته، إلى جانب رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاج) بيربل باس ورئيس مجلس الولايات (بوندسرات) بيتر تشينتشر. ووجه زيلينسكي شخصيا الشكر لشتاينماير وشولتس، وقال: "شكرا لك، السيد الرئيس الألماني، شكراً لك يا أولاف على ثقتك بأوكرانيا ومواطنينا وقيمنا المشتركة لأوروبا حرة وموحدة وسلمية".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في النصر، مضيفا أنه حان الوقت الآن لاستعادة السلام "بشجاعتنا وأسلحتنا"، وقال:  وأشاد الرئيس الأوكراني بوحدة وتصميم أوكرانيا وحلفائها.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ألمانيا
فلاديمير زيلينسكي
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