إصابة شخص آخر بإنفلونزا الطيور في كمبوديا

أعلن مسؤولون في كمبوديا أن والد طفلة تبلغ من العمر 11 عاما توفيت إثر إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور في البلاد مؤخرا، أصيب بالفيروس، ما يؤجج المخاوف بشأن احتمال وجود فيروس آخر تنقله الحيوانات للبشر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت أور فاندين، وزير خارجية كمبوديا، الناطقة باسم وزارة الصحة، إن 11 شخصا آخرين كانوا على اتصال وثيق بالفتاة خضعوا لاختبارات للكشف عن فيروس "اتش 5 ان 1".

ولكن والد الفتاة، الذي يبلغ 49 عاما، كان الوحيد الذي جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية. وأضافت أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة. وأفاد المسؤولون بأنه لا يوجد أي مؤشر على أن الفيروس ينتشر من شخص لآخر. وكانت الطفلة التي توفيت خالطت بعض الطيور المريضة. وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع السلطات البيطرية في البلاد. وتشمل الوكالة الأخرى التي تحقق في المسألة وزارة الصحة ومسؤولين إقليميين.

وارتفع عدد الإصابات بين الطيور في البرية، وفي المنازل لمستويات قياسية. وفي حين أنه لا يوجد علامات حديثة على انتقال الفيروس من الإنسان للإنسان، فأن الطيور المصابة يمكن أن تعدي الإنسان بالاتصال المباشر. وجرى تسجيل عدد قليل بالفيروس من الإصابات بين البشر سنويا منذ 2015، عندما أصيب 145 شخصا عالميا.