ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 50 قتيلا

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية على طول ساحل المحيط الأطلسي في ولاية ساو باولو البرازيلية خلال مطلع الأسبوع ، وفقا لما ذكره مسؤولون يوم الخميس.

ولقي 49 شخصا حتفهم في ساو سيباستياو في جنوب شرقي البرازيل، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية. وتم تسجيل وفاة شخص آخر في مدينة أوباتوبا. ومن بين الضحايا المؤكدين، تم تحديد هوية 38 شخصا، بينهم 13 رجلا و 12 امرأة و 13 طفلا.

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. ونزح حوالي 2500 شخص، في حين يعتقد أن 1800 شخص فقدوا منازلهم. وتم تسجيل سقوط أكثر من 600 ملليمتر من الأمطار في غضون 24 ساعة في ولاية ساو باولو، وفقا للحكومة الإقليمية، وهي واحدة من أكبر الكميات المسجلة على الإطلاق في البرازيل خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وفي فبراير 2022، قتل أكثر من 200 شخص بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في المنطقة الجبلية بالقرب من ريو دي جانيرو.