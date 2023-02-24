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بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف
24 فبراير 2023 09:59

أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر قادة دول مجموعة السبع الذين سيجتمعون عبر الفيديو الجمعة إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية وسيطالب كذلك بمدّه بأسلحة أطول مدىً.
وأضافت أنّ سوناك سيقول خلال الاجتماع "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة".
وفي كلمته سيشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّه "بدلاً من اتّباع نهج تدريجي، علينا أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".
وبحسب البيان فإنّ سوناك سيناشد في كلمته سائر قادة دول مجموعة السبع تسليم أوكرانيا "أسلحة أطول مدىً".

وسيقول رئيس الوزراء البريطاني في كلمته "أنا فخور بأنّ المملكة المتحدة وقفت جنباً إلى جنب مع أوكرانيا خلال هذا النزاع المروّع".
وبريطانيا هي، بعد الولايات المتّحدة، أكبر مانح للمساعدات لأوكرانيا.
ولندن هي أول من تعهّد تزويد الجيش الأوكراني دبّابات ثقيلة غربية الصنع، لكنّها تتحفّظ حتى الآن على إمداد كييف بمقاتلات غربية.

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