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مقتل 5 من عناصر «داعش» في ضربة جوية شمالي بغداد

مقتل 5 من عناصر «داعش» في ضربة جوية شمالي بغداد
24 فبراير 2023 09:13

أفاد بيان عسكري عراقي فجر اليوم الجمعة بأن خمسة من عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في ضربة للطيران العراقي بمنطقة عمليات محافظة صلاح الدين 180/ كم شمال بغداد./ وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية، بعد مراقبة فنية ومتابعة من قيادة عمليات صلاح الدين وتخطيط وإشراف وتسخير الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أسفرت عن قتل خمسة من العناصر الارهابية في أطراف وادي العظيم ضمن منطقة عمليات صلاح الدين".

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وتواصل القوات المسلحة العراقية عملياتها لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد بهدف القضاء على هذه العناصر التي تنشط بشكل منفرد في عدد من المناطق وتنفذ عمليات بين الحين والأخر. 

المصدر: د ب أ
العراق
داعش الإرهابي
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