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إصابة 7 في إطلاق نار بفيلادلفيا

إصابة 7 في إطلاق نار بفيلادلفيا
24 فبراير 2023 08:55

 قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأميركية أمس الخميس إن سبعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين وأربعة مراهقين، أصيبوا في إطلاق نار في ركن أحد الشوارع بالمدينة.
وقالت دانييل أوتلو قائدة شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي إن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت من بين المصابين بجروح خطيرة، وأضافت أن أسوأ الإصابات مراهق في حالة حرجة.
وبدأ إطلاق النار قبل وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحادث لم يبدأ هناك على ما يبدو.

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