عام على الأزمة الأوكرانية.. العالم ينشد السلام العادل والشامل

أحمد مراد، أحمد عاطف، شعبان بلال (عواصم)

أكملت الأزمة في أوكرانيا عامها الأول متسببة في فاتورة إنسانية فادحة، ودمار للبنية التحتية الأوكرانية، وخسائر فادحة للاقتصاد العالمي ومشكلات في سلاسل الإمداد والإنتاج عالمياً، وارتفاع في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في أغلب دول العالم، مع توقعات بأزمة اقتصادية أكثر حدة في العام الحالي إذا ما استمرت تلك الأوضاع، فيما ينشد العالم سلاماً شاملاً وعادلاً لإنهاء الصراع، وسط جهود وساطة قامت بها دول عدة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. وألقى الصراع بظلاله السلبية على سكان العالم متمثلة في تراجع القوة الشرائية ومواجهة عشرات الملايين من الأشخاص لشبح الجوع نتيجة توقف سلاسل الإمداد وعدم وصول الصادرات الغذائية للدول، إلى جانب معاناة الملايين من البرد بسبب أزمة الطاقة. وتوقعت دراسة أعدها معهد «كيل» الألماني للاقتصاد العالمي وصول خسائر العالم إلى نحو تريليون دولار جديدة في عام 2023 بعد أن سجلت دول العالم خسائر بأكثر من 1.6 تريليون دولار العام الماضي.

واعتبر خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية الأزمة الأوكرانية واحدة من كبريات الأزمات العالمية خلال العقود الـ5 الماضية، وتوقعوا استمرار تداعياتها وتأثيراتها لأعوام عديدة قادمة.

وأكد الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن فاتورة الأزمة الأوكرانية باهظة جداً إنسانياً وسياسياً واقتصادياً، ولا تقتصر على روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما تمتد لتشمل غالبية دول العالم، بعدما أفرزت مستويات غير مسبوقة في أزمات اللاجئين والطاقة والغذاء والتضخم.

وأوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبيرة في الشؤون الروسية، أن الأزمة الأوكرانية تُعتبر واحدة من كبرى الأزمات العالمية خلال العقود الخمسة الماضية، بعدما وصلت تداعياتها الخطيرة إلى جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تستمر تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأعوام عديدة قادمة.

وقالت نورهان لـ«الاتحاد» إن فاتورة الأزمة الأوكرانية عالية جداً، ولا تقتصر على روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما تمتد لتشمل غالبية دول العالم، ففي أوكرانيا المشهد يبدو مرعباً، حيث نزح ملايين الأوكرانيين إلى الخارج، وبالأخص إلى الدول المجاورة، فضلاً عن نزوح ملايين أخرى داخل أوكرانيا، ويضاف إلى ذلك تدمير البنية الأساسية والتحتية في العديد من المدن الأوكرانية، والانهيار الكامل لمختلف قطاعات الاقتصاد الأوكراني.

وبحسب بعض التقديرات الدولية والأممية، فإن الأزمة الأوكرانية تسببت في تفاقم أزمة اللاجئين على مستوى العالم، وذلك مع فرار نحو 6.8 مليون أوكراني من بلادهم، وهو ما مثل عبئاً كبيراً على الدول الأوروبية، بالإضافة إلى نزوح 7.7 مليون داخل البلاد. وتحولت بعض المدن الأوكرانية إلى أراض قاحلة، وتحتاج لإعادة إعمار بتكلفة 750 مليار دولار، وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45% وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد، وتقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 35%. وقدرت أكاديمية كييف للاقتصاد الأضرار بنحو 138 مليار دولار، بالإضافة إلى 34.1 مليار دولار خسائر في القطاع الزراعي. وفيما يتعلق بروسيا، أكدت الخبيرة في الشؤون الروسية أن موسكو تضررت بشكل أقل من الأزمة، فلم تكن الخسائر التي تكبدها الروس بنفس حجم وتأثير الخسائر التي تكبدها الأوكرانيون، ويقتصر الأمر على الخسائر العسكرية في الجنود والمعدات، إضافة إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد الروسي، ولكن ليس بالشكل الذي كان يأمله الغرب، وليس بالقدر المقلق للدولة الروسية. وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في أواخر سبتمبر الماضي، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. بينما تشير آخر حصيلة للخسائر البشرية إلى وصول عدد الضحايا إلى 200 ألف جندي من الجانبين الروسي والأوكراني.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة في 21 فبراير الجاري عن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وبحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فإن 90% من الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الأسلحة المتفجرة.

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ أن القارة الأوروبية تُعتبر ثاني أكثر المتضررين من فاتورة الأزمة بعد أوكرانيا، حيث أصبح الأوروبيون يعانون من عدة أزمات، أعنفها أزمتا الطاقة والتضخم، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء وغيره من السلع والمنتجات والخدمات.

وأشارت إلى تضرر بقية دول العالم من الفاتورة الباهظة للأزمة الأوكرانية، ولكن بدرجات متفاوتة، مع العلم أن هناك دولاً أنهكتها الأزمة بشكل واضح رغم أنها ليست طرفاً فيها، وباتت تئن من مثلث الأزمات العالمي المتمثل في الغذاء والطاقة والديون.

من جهته، أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بالقاهرة، أن فاتورة الأزمة الأوكرانية باهظة جداً اقتصادياً ومعيشياً، حيث ترتب عليها تداعيات خطيرة شكلت ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي الذي يمر الآن بحالة من الضبابية وعدم اليقين، ويأتي ارتفاع معدل التضخم على رأس تداعيات الأزمة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2022، وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بمعدل قياسي وصل إلى 8.1%، وقدر صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 5.7% في البلدان الصناعية، وبنسبة 8.7% في الدول النامية. وقال الخبير الاقتصادي لـ«الاتحاد» إن حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي مرشحة لمزيد من التعقيد، لا سيما أنه لا يلوح في الأفق أي بوادر لانتهاء الأزمة الأوكرانية التي أفرزت مستويات غير مسبوقة في أزمتي الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى أنها وضعت تحديات جسيمة أمام ملف الاستثمار، ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الناشئة. وتأثرت العديد من دول العالم من أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الأزمة الأوكرانية في ظل توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب، ولا سيما الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الحبوب الأوكرانية، إذ تعتبر أوكرانيا من أهم حلقات سلاسل الغذاء في العالم، حيث تنتج نحو نصف الاستهلاك العالمي من زيت دوار الشمس، وقرابة 15% من الذرة، و10% من صادرات القمح عالمياً.

أزمة غذاء

مسلم شعيتو الباحث السياسي في الشأن الروسي، يرى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية، بقيادة أميركية، على روسيا لها تبعات سلبية على الأسواق العالمية، وهذا ما نلاحظه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتوقف في سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة في أوروبا التي انعكست مرة أخرى على أسعار السلع وعلى الأسواق العالمية.

أما المتضرر الأكبر من الأزمة، بحسب شعيتو، فهي الدول الفقيرة كونها تأثرت بتأخر القمح والزيوت إليها نتيجة الأزمة طويلة الأمد والتي يستمر أطرافها في مدّ فترتها نتيجة ما يبدو اقتناع كل طرف في أنه سيخرج فائزاً منها. وكان ديفيد بيزلي رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أزمة غذاء عالمية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص حاد لسلع أساسية في عدة دول تشكل صادرات روسيا وأوكرانيا مصدراً رئيساً لها.

وشبّه بيزلي الحرب الروسية الأوكرانية بالكارثة التي جاءت بعد جائحة كورونا لتكون ضربة قاسية للدول الفقيرة. وبحسب إحصائية صادرة عن برنامج الأغذية العالمي فإن 800 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في مختلف بلدان العالم، وأشارت الإحصائية إلى وجود 44 مليون شخص على حافة المجاعة في 38 دولة، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 345 مليوناً خلال عام 2022.

اتفاقية الحبوب

وتستعد روسيا وأوكرانيا لجولة جديدة من مفاوضات تمديد استئناف العمل باتفاق الحبوب بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين بتعطيل تفعيلها خلال الأشهر الماضية، بعدما أعلنت روسيا في أكتوبر الماضي تعليق قرارها بخصوص تمديد اتفاق الحبوب، معربة عن عدم رضاها تجاه المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة حول تصدير منتجاتها الزراعية في وقت رحبت فيه أوكرانيا بالاتفاق، وذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ضرورة تمديد اتفاق الحبوب ووضع حد زمني له. ويسمح اتفاق تصدير الحبوب المبرم بين أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا بتوفير ممر بحري آمن للتخفيف من أزمة نقص الغذاء العالمي عبر السماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ أوكرانية، وتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، في محاولة لتجنب أزمة غذاء عالمية، حيث تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول تصديراً للحبوب القمح والأسمدة للأسواق العالمية. وشدد يوسف أوغلو المحلل السياسي التركي على أهمية تفعيل اتفاقية الحبوب الرباعي لتجنيب العالم أزمة غذائية عالمية أكثر حدة .

دور الإعلام

نهى أبو بكر لفتت إلى دور الإعلام في حشد التعاطف الدولي الرسمي والشعبي، فقد بدأت الأزمة الأوكرانية فعلياً على المستوى الإعلامي والسياسي قبل أن تبدأ عسكرياً، موضحة أن الإعلام سلاح قوي جدًا له القدرة على الحسم على الأرض عبر حشد المساندة.

دروس

دروس كثيرة مستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية لنزاعات المستقبل، حسبما يرى الخبراء، لاسيما أن الحرب أدت لخسائر كبيرة لموسكو وكييف وجميع دول العالم.

وقال خبير العلاقات الدولية أيمن سمير أن الأزمة أثبتت أن الشكل الكلاسيكي والتقليدي للحروب لم يختف بعد من حرب الدبابات والطائرات والدروع، ولا يوجد أي مخرج أو أفق دبلوماسي على المدى القريب والمنظور لحل الأزمة. وأوضح سمير لـ«الاتحاد»، أن القيادة الروسية لا تستطيع أن تواجه شعبها إذا انسحبت إلى حدود 24 فبراير قبل بداية الحرب، وكذلك أوكرانيا تقول إنها لا تستطيع أن تتخلى عن شبر واحد من الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن هذه الأزمة أكدت أن العالم يحتاج إلى تعاون إقليمي أكثر منه دولي وأن البشرية لم تستوعب حتى الآن تحديات العصر من أمراض وجوائح وزلازل، مشيراً إلى أهمية وجود مقاربة إنسانية يجتمع حولها العالم الذي يعيش حالة انقسام.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن مساحات الحياد تتضاءل وهو ما يفرض تساؤلاً حول كيف تجد الدول لنفسها مساحة من الحياد، والحفاظ على مقدراتها الوطنية واحتياجات مواطنيها. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل إن أمن روسيا قضية لا يحب أن يستهين الغرب بها.

وأوضح لـ «الاتحاد»، أن هذه الأزمة لا تعني إعادة إحياء للاتحاد السوفييتي، لكن هناك تأكيداً من روسيا على أن الاتحاد السوفييتي السابق ما زال منطقة نفوذ لها.

ومن موسكو، أوضح الباحث في الشؤون الروسية أندريه مورتازين أن موسكو أظهرت استعداداً كبيراً لتحمل العقوبات المفروضة عليها، فالاقتصاد الروسي لا يزال صامداً، رغم كثرة العقوبات الغربية.

ولفت مورتازين إلى أن روسيا ربما تعرضت لخسائر اقتصادية، لكنها ربحت قدرتها على الاعتماد على نفسها وعلى حلفائها في الشرق.

وتوقع أن لا ينتهي النزاع في العام الحالي، منوّهاً إلى دور كبير لـ«الإدارة الأميركية المقبلة» في تحديد احتمالات استمرار الصراع.

جهود وساطة إماراتية.. وتقدير عالمي

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية العام الماضي، لم تتوقف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة التي أثرت على العالم أجمع، أملاً في الوصول إلى السلام المنشود، وفي القلب من هذه الجهود، دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كل الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وفي أكتوبر الماضي، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة رسمية إلى روسيا التقى خلالها بالرئيس الروسي، وأجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دور الوساطة الكبير الذي يقوم به، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية. وقال بوتين: «إن رئيس دولة الإمارات يقوم بدور مهم في الوساطة، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية، وهو مشكور على ذلك»، مضيفاً: «إن الإمارات والصين والهند وتركيا دول تعمل على بناء حوار بناء في مختلف القضايا الملحة».

وكررت الإمارات استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقامت دولة الإمارات بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

وأشاد وزراء ودبلوماسيون وسياسيون بجهود دولة الإمارات للوساطة، وأكدوا أنها جهود مُثمنة ومُقدرة ليس فقط على مستوى البلدين؛ بل على مستوى العالم كله الذي يأمل في إنهاء الأزمة الدائرة منذ عام في أقرب وقت.

واعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن جهود الإمارات للوساطة وحل الأزمة سلمياً هي صوت العقل الذي اعتاده العالم دائماً من الإمارات، وهي سياسة محل تقدير من الجميع. ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الديب، الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في محاولة حل القضايا الإقليمية بشكل خاص والقضايا الدولية بشكل عام.

وأكد الديب أن الإمارات لديها مكانة كبيرة وتقدير من قبل جميع الأطراف، منوهاً إلى أن الإمارات دائماً تفضل اللجوء للحل السلمي في المنازعات، معرباً عن أمله بأن تكلل هذه الجهود المستمرة بالنجاح وإنهاء الحرب سلمياً.

ومن جانبه، اعتبر السفير صلاح حليمة نائب المجلس المصري للشؤون الأفريقية، جهود دولة الإمارات للوساطة في الأزمة الأوكرانية تستحق التقدير والإشادة، معرباً عن أمله في تواصلها وتعاظمها وتناميها، مؤكداً أن جهود الإمارات من أبرز الأدوار الإيجابية والبناءة في هذه الأزمة بحكم أن الإمارات لها وزن وتأثير في مجريات الأمور الدولية فيما يتعلق بالجهود السلمية وتسوية النزاعات.

وأوضح السفير حليمة لـ«الاتحاد» أن دور الإمارات المتعاظم يأتي نتيجة لعلاقاتها المتميزة والمتوازنة مع كافة الأطراف، ويمكن من خلال هذه العلاقة أن يكون هناك آثار إيجابية واستجابة من جانب الأطراف محل النزاع.

حقائق قاسية

اعتبر نائب مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس، أنه بعد مرور عام على حرب أوكرانيا «تقدم الحقائق القاسية دليلاً كافياً على أن إرسال الأسلحة لن يجلب السلام».

وتابع «سكب الزيت على النار لن يسفر إلا عن تفاقم التوتر. إطالة أمد الصراع وتوسيعه سيجعلان الناس العاديين يدفعون ثمناً باهظاً. نحن على استعداد لمواصلة لعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية».

وزودت القوى الغربية كييف بأسلحة بمليارات الدولارات منذ الهجوم الروسي.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إلى «سلام شامل وعادل ودائم» وطالبت روسيا بسحب قواتها.

إخفاق أوروبي

كشفت مصادر دبلوماسية، أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى للهجوم على أوكرانيا والتي تحل اليوم.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات. وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.

وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة. وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.

وذكرت المصادر أن من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش اليوم، وهو اليوم الذي شنت فيه روسيا هجوماً على أوكرانيا العام الماضي، لمحاولة إبرام اتفاق.

جسر القرم

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي عشية الذكرى الأولى لشن روسيا هجومها على أوكرانيا أن القسم الذي تسلكه السيارات على جسر القرم الروسي، ودمر في الخريف، جراء انفجار نسب إلى أوكرانيا، عاد أمس إلى الخدمة.

وكان انفجار شاحنة مفخخة مطلع أكتوبر أخرج الجسر، الذي يرمز لقوة الكرملين ولضمها شبه جزيرة القرم، أخرج من الخدمة، فيما نفت السلطات الأوكرانية دائماً مسؤوليتها عن العملية.

وقال نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين على تطبيق تليغرام: «جرى إصلاح قسم جسر القرم الذي تستخدمه السيارات».

وأكد أن العمال عملوا على مدار الساعة لإتمام التصليحات خلال أربعة أشهر ونصف الشهر «قبل 39 يوماً من اليوم المحدد»، وهذه «هدية عظيمة» على حد قوله، في حين احتفلت روسيا أمس بعيد المدافعين عن الوطن.

ولا يزال الجزء المخصص للقطارات من الجسر قيد الإصلاح، ولا يتوقع إعادة فتحه قبل الصيف.

ورقة نقدية جديدة

كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية، أمس، بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الروسي.

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا (0.54 دولار) ثلاثة جنود يرفعون العلم الأوكراني، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة أشخاص مقيدين من الخلف.

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني، خلال عرض بالبنك المركزي في كييف: «بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاماً من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق».

وبذل البنك المركزي جهوداً مضنية منذ الهجوم الروسي الشامل في 24 فبراير من العام الماضي للحفاظ على صمود الاقتصاد والاستقرار.