وكيل «الخارجية الأميركية» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك رئيس في جهود مكافحة التغير المناخي

وائل بدران (أبوظبي)

أشاد وكيل وزارة الخارجية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الأميركي، خوسيه فرنانديز، بجهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً الثقة الكاملة في قدرة الدولة على إنجاح مؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه في نوفمبر المقبل.

وقال فرنانديز، في إيجاز صحفي عبر الهاتف حضرته «الاتحاد»: «إن الإمارات حققت نجاحاً كبيراً في عدد من البرامج الخاصة بتحول الطاقة»، مشيراً إلى أن الإمارات شريك رئيس في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح، في رد على سؤال لـ«الاتحاد»، أن الإمارات منتج رئيس للوقود الأحفوري، لكنها في الوقت نفسه شريك مهم في تعزيز الجهود المشتركة لمحاربة التغير المناخي، مؤكداً دورها الكبير في المضي قدماً بهذه الجهود.

وسلط فرنانديز الضوء على مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأول لمجموعة «I2U2» الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وجمع المنتدى ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص من الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، لمناقشة فرص التعاون بين مجتمعات الأعمال في الدول الأربع. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه منذ الإطلاق الرسمي لمجموعة «I2U2» خلال قمة قادة المجموعة الذي عقد في يوليو الماضي.

وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الأميركي: «نتعاون مع شركائنا بشأن القضايا الاقتصادية العالمية التي تؤثر علينا جميعاً، وهناك موضوعات مثل مرونة سلاسل الإمداد، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية الشاملة».

وأضاف: «ناقشنا التعاون في الطاقة النظيفة والمناخ، وكذلك الأولويات المشتركة، بما في ذلك مؤتمر المناخ كوب 28».

وحول جهود الولايات المتحدة المتعلقة بالأمن الغذائي عالمياً، قال فرنانديز إن «الأمن الغذائي لطالما كان ضمن أولويات الولايات المتحدة، ومنذ فبراير العام الماضي مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، خصصت واشنطن 13.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والغذائية».

ولفت إلى أنه وفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، فإن أكثر من 800 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر الجوع، وهناك احتياجات إنسانية تتجاوز بكثير الموارد المتاحة عالمياً.

وذكر أن الأمن الغذائي من بين الأشياء التي تتعاون فيها مجموعة «I2U2»، عبر زيادة القدرة على توفير غذاء كاف وبتكلفة معقولة، وذلك عبر تعزيز القطاع الزراعي، وبحث كيفية التكيف والاستعداد للتأثيرات المتوقعة للتغير المناخي.

وخلال المنتدى، قدم المشاركون عروضاً تقديمية حول مبادرتين رئيسيتين يتم استكشافهما حالياً في إطار «I2U2»، منها مشروع استثماري بقيمة ملياري دولار لبناء سلسلة من المرافق الزراعية المتكاملة في الهند، وتطوير محطة طاقة هجينة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات الهندية.

كما تبادل ممثلو الشركات والقطاع الخاص الرؤى، وناقشوا الشراكات الممكنة في سبع جلسات ركزت على الأمن الغذائي والطاقة والمياه والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا والمجالات الصناعية.