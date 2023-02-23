مطالبات بتشديد الأمن في العراق

هدى جاسم (بغداد)

بعد ثلاث عمليات اغتيال خلال شهر، استهدفت ضابطاً بالجيش العراقي في الأنبار وطبيباً في ديالى ومعلماً في بابل، طالب أعضاء بالبرلمان العراقي ومنظمات حقوقية بتفعيل دور الحكومة ومؤسساتها الأمنية وإعادة تأهيل خططها الأمنية للسيطرة على الأوضاع قبل استفحالها.

وأكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي، أن الأمن والأمان من الحقوق الأساسية للعراقيين وعلى الحكومة كفالتهما وحمايتهما.

وقال الغراوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «الشهر الحالي شهد ارتفاعاً بمعدل الاغتيالات والأسبوع الماضي شهد 3 اغتيالات في الأنبار وديالى وبابل».

ودعا الغرواي الحكومة والمؤسسات الأمنية كافة إلى تكثيف جهودها وإعادة خططها الأمنية وتعزيز دورها في حماية المدنيين وكفالة حقهم في الأمان واستثمار الوفرة المالية بنصب كاميرات مراقبة في كل المحافظات.