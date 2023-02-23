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محكمة بريطانية تصدر حكماً لصالح ضحايا مرفأ بيروت

الانفجار خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة (أرشيفية)
24 فبراير 2023 02:12

بيروت (الاتحاد)

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صدر أمس، أول حكم قضائي، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، الذي حدث في 4 أغسطس 2020، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وجاء في بيان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة: «لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل عام 2021 للتنصل من مسؤوليتها».
وأضاف: «بعد سنة ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد عدّة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا».
وأكد المحامي نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه «أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان».

مرفأ بيروت
بيروت
انفجار بيروت
انفجار مرفأ بيروت
محكمة بريطانية
بريطانيا
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