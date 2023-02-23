تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال

أنقرة (الاتحاد)

ذكر وزير البيئة التركي مراد قوروم أن بلاده حددت 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن قوروم القول في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث في ولاية «أدي يمان»، إن بلاده فحصت 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملتها تأثيرات الزلزال.

وأضاف قوروم أن الجهات المختصة توصلت نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذات أضرار بالغة بسبب الزلزال.

وأكد اعتزام بلاده تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة خلال عام واحد.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7.7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.