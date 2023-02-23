الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال

تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال
24 فبراير 2023 02:12

أنقرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محميات الشارقة» و«الطاقة والبنية التحتية» تتعاونان بمجال علوم الأرض
زلزال جديد يهز تركيا وسوريا

ذكر وزير البيئة التركي مراد قوروم أن بلاده حددت 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من الشهر الجاري. 
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن قوروم القول في مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث في ولاية «أدي يمان»، إن بلاده فحصت 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملتها تأثيرات الزلزال. 
وأضاف قوروم أن الجهات المختصة توصلت نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذات أضرار بالغة بسبب الزلزال. 
وأكد اعتزام بلاده تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة خلال عام واحد. 
وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الجاري بلغت قوته 7.7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

تركيا
زلزال تركيا
الزلزال المدمر
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©