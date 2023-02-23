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إصابة وزير الرياضة الإيراني ومقتل مساعده إثر تحطم مروحية

إصابة وزير الرياضة الإيراني ومقتل مساعده إثر تحطم مروحية
24 فبراير 2023 02:12

طهران (وكالات)

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أعلنت السلطات الايرانية أمس إصابة وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي ومقتل مساعده إثر تعرض مروحيتهم لحادث أثناء هبوطها بمحافظة «كرمان» جنوبي البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن مصادر طبية بمحافظة كرمان القول إن وزير الرياضة تعرض لإصابة في الرأس ونزيف بالدماغ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين توفي مساعده إسماعيل أحمدي إثر إصابته في الحادث. وأوضحت الوكالة أن المروحية التي كانت تقل الوزير والوفد المرافق له ارتطمت بالأرض أثناء هبوطها في ملعب رياضي بمدينة «بافت» بمحافظة «كرمان».

إيران
كرمان
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