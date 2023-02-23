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قيس سعيد: الفساد ينخر في تونس كـ«السرطان»

قيس سعيد: الفساد ينخر في تونس كـ«السرطان»
24 فبراير 2023 02:12

تونس (الاتحاد)

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن «الفساد ينخر في البلاد كالسرطان» معتبراً أن «مشاكل الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش».
جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال زيارته، أمس الأول، مركز التكوين المهني والشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها  على موقع «فيس بوك».
ولفت سعيد إلى أن «هناك مجرمين يقفون وراء إهدار أدوية بملايين الدينارات انتهت تواريخ صلاحيتها، وتونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين».
وشدد على «ضرورة محاسبة الجميع على قدم المساواة وعلى القضاة تطبيق القانون».
وقبل عدة أيام، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين مؤخراً بـ«التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار».
وفي كلمته خلال الزيارة، قال سعيد إن «الفساد ينخر في البلاد كالسرطان ويتحدثون عن الخلاص والحوار فمع من الحوار؟ في حين تتمثل مشاكل الشعب التونسي الحقيقية في البؤس والفقر والتّهميش»، وفق تعبيره.
وجاءت زيارة سعيد إلى مركز التكوين المهني قبيل إقالة وزير التشغيل نصر الدين النصيبي في وقت سابق أمس الأول.
وذكر سعيد أن «هناك إرادة إلى تعطيل أي مشروع وإهدار أموال الشعب»، في إشارة إلى مركز التكوين الذي تعطلت أشغاله.

قيس سعيد
تونس
الرئيس التونسي
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