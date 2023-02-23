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البرلمان الليبي يقر التعديل الـ 13 لـ «الإعلان الدستوري»

أرشيفية
24 فبراير 2023 02:12

حسن الورفلي (بنغازي)

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أقر مجلس النواب الليبي، أمس، التعديل الـ 13 لـ «الإعلان الدستوري» بعد انتهاء المهلة التي منحها للمجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه، حيث تعثر الأخير في التصويت نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحسب ما أكده برلمانيون ليبيون في تصريحات لـ «الاتحاد».
ونشر المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق النسخة الكاملة للإعلان الدستوري، والتي تتضمن تشكيل لجنة من 12 عضواً، بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتُحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين، وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
أوضح بليحق أن التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري تم في جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني، مشيراً إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين والتشريعات والتعديلات الدستورية، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن التعديل تم وفق إجراءات قانونية صحيحة في جلسة البرلمان.
وأضاف: «وفقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فإن البرلمان الليبي هو السلطة المناط بها إصدار التشريعات والقوانين».
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن المجلس الأعلى للدولة دوره استشاري غير ملزم، متهماً إياه بعرقلة أي محاولة تحقيق تقدم في الحوار الليبي - الليبي، يهدف لحلحلة الأزمة وصولاً لإجراء الانتخابات، مشيراً في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن إصدار التعديل تم بعد مشاورات مكثفة مع مجلس الدولة.

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