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تسجيل أول وفاة بالكوليرا في جنوب أفريقيا

مركز استقبال مصابين بالكوليرا (أرشيفية)
24 فبراير 2023 00:50

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، الخميس، إن شخصاً ليس له سجل سفر للخارج توفي بسبب الكوليرا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى خمس.

يأتي هذا في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في جنوب القارة، إذ تكافح مالاوي تفشياً هو الأكثر فتكاً لديها حتى الآن مسجلة أكثر من 1300 حالة وفاة.

يمكن أن تسبب الكوليرا الإسهال الحاد والقيء والضعف وتنتشر بشكل رئيسي عن طريق الطعام أو الماء الملوثين. يمكن أن تقتل في غضون ساعات إذا لم يتم علاجها.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا إن هناك حالتين جديدتين مسجلتين هما لرجلين في العشرينيات من العمر ليس لديهما سجل سفر، مضيفة أن أحدهما توفي لاحقاً.

وأضافت، في بيان، أن «أحد المخالطين له ما زال في المستشفى».

وأعلنت جنوب أفريقيا رصد إصابتين وافدتين في وقت سابق من الشهر. كما ثبتت إصابة زوج واحدة من الحالتين الأوليين.

وفي حين أن الكوليرا ليست متوطنة في دولة جنوب أفريقيا، دعا مسؤولو الصحة إلى الحذر واتباع قواعد النظافة الشخصية وسط مخاوف من تفشي المرض محلياً.

وأعلنت موزامبيق وزامبيا المجاورتان لملاوي عن إصابات بالكوليرا.

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المصدر: رويترز
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