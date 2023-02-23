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الاتحاد الأوروبي يحظر «تيك توك» على هواتف موظفيه

تيري بريتون مفوض شؤون الصناعة يعلن قرار الاتحاد حظر تيك توك
24 فبراير 2023 00:45

حظرت أكبر هيئتين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تطبيق «تيك توك» على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن المعلوماتي.

ورفض تيري بريتون مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية للحظر على هواتف موظفيها، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بالتطبيق.

كما قال مسؤول، الخميس، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، أيضاً حذف تيك توك من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.

ورداً على ذلك، قالت شركة «تيك توك» إنها تشعر بخيبة أمل، وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي في ديسمبر الماضي مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما أن «تيك توك» محظور في الهند.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل.

وأضافت أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية».

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