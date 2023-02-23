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مالي تدعو للاعتماد على الذات لمكافحة الإرهاب

رئيس وزراء بوركينافاسو أبولنيير كايليم تامبيلا (يمين الصورة) يستقبل نظيره المالي مايغا
24 فبراير 2023 00:32

دعا رئيس وزراء مالي، الخميس من بوركينا فاسو، إلى عدم الاعتماد على «أي جيش أجنبي» لمكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في البلدين.

وقال تشوغويل كوكالا مايغا، عند وصوله إلى العاصمة واغادوغو، حيث استقبله نظيره أبولنيير كايليم تامبيلا، «لن يأتي أي جيش أجنبي للقتال مكاننا».

وتابع «نحن على يقين من هزيمة الإرهاب في منطقة الساحل. سننتصر في الحرب بوساطة جيوشنا».

وقُتل الأربعاء ما لا يقل عن عشرة متطوعين من قوات محلية في هجوم بشمال بوركينا فاسو.

وقبل أيام، لقي 70 عسكرياً، مصرعهم في هجومين آخرين في الشمال قرب الحدود مع مالي.

وأضاف مايغا «ما يحدث لكم اليوم هدفه إضعاف معنوياتكم وجعلكم تشككون في جيشكم» لأن الجماعات الإرهابية «تضغط عليكم لتشكوا في أنفسكم... وقعت الأمور نفسها في مالي».

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المصدر: آ ف ب
تشوغويل كوكالا مايغا
مالي
بوركينا فاسو
الإرهاب
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