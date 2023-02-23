الجمعة 24 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
عام على الأزمة الأوكرانية.. العالم ينشد السلام العادل والشامل
وكيل «الخارجية الأميركية» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك رئيس في جهود مكافحة التغير المناخي
محكمة بريطانية تصدر حكماً لصالح ضحايا مرفأ بيروت
الإمارات تؤكد التزامها بدعم المتضررين من الحروب
%20 من دول أفريقيا تستعد للانتخابات «الرئاسية»
مطالبات بتشديد الأمن في العراق
إصابة وزير الرياضة الإيراني ومقتل مساعده إثر تحطم مروحية
قيس سعيد: الفساد ينخر في تونس كـ«السرطان»
القضاء على فساد «حزب الله» بوابة إنقاذ لبنان
تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال
عراقيل «حوثية» تهدد مزارعي القمح في اليمن
جهود مكثفة للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزة
البرلمان الليبي يقر التعديل الـ 13 لـ «الإعلان الدستوري»
الجفاف يهدّد القرن الأفريقي بالمجاعة
منصور بن زايد: الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري بين الأطراف السودانية
دكتوراه فخرية للشيخة فاطمة بنت مبارك من جامعة «توكاي» اليابانية
21.14 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس»
«وحش».. برمائية إماراتية بمواصفات عالمية
1263 نوعاً من الكائنات الحية في بيئة الإمارات
مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يزورون «آيدكس 2023»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مالي تدعو للاعتماد على الذات لمكافحة الإرهاب
رئيس وزراء بوركينافاسو أبولنيير كايليم تامبيلا (يمين الصورة) يستقبل نظيره المالي مايغا
24 فبراير 2023 00:32
دعا رئيس وزراء مالي، الخميس من بوركينا فاسو، إلى عدم الاعتماد على «أي جيش أجنبي» لمكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في البلدين.
وقال تشوغويل كوكالا مايغا، عند وصوله إلى العاصمة واغادوغو، حيث استقبله نظيره أبولنيير كايليم تامبيلا، «لن يأتي أي جيش أجنبي للقتال مكاننا».
وتابع «نحن على يقين من هزيمة الإرهاب في منطقة الساحل. سننتصر في الحرب بوساطة جيوشنا».
وقُتل الأربعاء ما لا يقل عن عشرة متطوعين من قوات محلية في هجوم بشمال بوركينا فاسو.
وقبل أيام، لقي 70 عسكرياً، مصرعهم في هجومين آخرين في الشمال قرب الحدود مع مالي.
وأضاف مايغا «ما يحدث لكم اليوم هدفه إضعاف معنوياتكم وجعلكم تشككون في جيشكم» لأن الجماعات الإرهابية «تضغط عليكم لتشكوا في أنفسكم... وقعت الأمور نفسها في مالي».
أخبار ذات صلة
12 قتيلا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو
محكمة أمن الدولة بالأردن تصدر أحكامها في خلية «السلط الإرهابية»
المصدر: آ ف ب
تشوغويل كوكالا مايغا
مالي
بوركينا فاسو
الإرهاب
الأكثر قراءة
دنيا
عصير سحري يحارب الشيخوخة
21 فبراير 2023
دنيا
دجاجة تقتل رجلاً بشكل دموي!
23 فبراير 2023
الرياضي
منتخب السلة يخسر أمام العراق في تصفيات آسيا
21 فبراير 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©