12 قتيلا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

قُتل نحو 12 متطوعا من قوات محلية في بوركينا فاسو، الأربعاء، في هجوم جديد شنه إرهابيون في شمال البلاد الذي شهد أعمال عنف متصاعدة في الأسابيع الأخيرة. وقالت مصادر محلية إن "مجموعة إرهابية" هاجمت ظهر الأربعاء "فريقا من المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" قرب "بيلغا" في إقليم "نامينتينغا" (شمال). وقال مسؤول إقليمي، في صفوف المتطوعين "فقدنا نحو 12 عنصرا وأصيب خمسة آخرون"، مؤكدا أن "العدو سجل خسائر كبيرة أيضا". من جهته، أفاد عنصر من المتطوعين أن الحصيلة تبلغ "13 قتيلاً"، موضحاً أن "عمليات التمشيط بدعم من الجيش" قائمة. تقع "بيلغا" على بعد نحو 170 كم شمال شرق العاصمة واغادوغو. يؤكد هذا الهجوم الدامي تصاعد العنف الإرهابي في بوركينا فاسو في الأسابيع الأخيرة. وقتل ما لا يقل عن 70 عسكريا الجمعة والاثنين في هجومين في أقصى الشمال قرب الحدود مع مالي. منذ بداية العام، تسببت الهجمات الإرهابية في مقتل أكثر من 200 مدني وجندي في بوركينا فاسو. ومنذ 2015، تشهد البلاد دوامة عنف إرهابي ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما. أودت أعمال العنف، التي تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقا لمنظمات غير حكومية وأدت إلى نزوح مليوني شخص. أخبار ذات صلة مالي تدعو للاعتماد على الذات لمكافحة الإرهاب مقتل عشرات الجنود بهجمات إرهابية في الساحل الأفريقي

المصدر: آ ف ب