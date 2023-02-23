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زيلينسكي يريد مناقشة خطة السلام الصينية

زيلينسكي يفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني سانشيز
23 فبراير 2023 23:48

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه يريد أن يناقش مع بكين خطة السلام الصينية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، معتبراً أن مشاركة الصين "إيجابية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نرغب في عقد اجتماع مع الصين. إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم".

وأضاف "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

تسعى الصين، منذ بضعة أسابيع، إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة بهدف إيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى للأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022.

لهذا الغرض، التقى وانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، وتوجه إلى موسكو حيث أجرى محادثات، أمس الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن دميترو كوليبا أنه علم فقط بـ"العناصر الأساسية لخطة السلام الصينية" لكنه ينتظر "تلقي النص لدرسه بالتفاصيل".

وأكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أمس الأربعاء طالباً عدم ذكر اسمه، أن الصين لم تستشر أوكرانيا خلال إعداد الوثيقة.

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
الصين
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