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شولتس يدعو إلى عدم «التوهم» بشأن الصين حول أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
23 فبراير 2023 23:24

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين التي تسعى إلى طرح نفسها وسيطا في النزاع الأوكراني.

وقال أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون زد دي إف "علينا ألا نتوهم بشأن الصين لأنها حتى الآن لم تتخذ موقفا ضد روسيا".

تسعى الصين منذ أسابيع إلى تولي وساطة في النزاع الأوكراني مشيرة علنا إلى خطة - لا تزال غامضة حاليا - لإيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامنا مع الذكرى الأولى لاندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

كما جدد المستشار الألماني معارضته لتسليم أسلحة صينية لروسيا في إطار هذا النزاع.

وقال شولتس "لقد قلت بوضوح خلال اجتماعي الأخير مع مسؤولين صينيين إنه لا يمكن قبول هذا الأمر".

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المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
ألمانيا
الصين
أولاف شولتس
روسيا وأوكرانيا
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