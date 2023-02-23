الجمعة 24 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
عام على الأزمة الأوكرانية.. العالم ينشد السلام العادل والشامل
وكيل «الخارجية الأميركية» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك رئيس في جهود مكافحة التغير المناخي
محكمة بريطانية تصدر حكماً لصالح ضحايا مرفأ بيروت
الإمارات تؤكد التزامها بدعم المتضررين من الحروب
%20 من دول أفريقيا تستعد للانتخابات «الرئاسية»
مطالبات بتشديد الأمن في العراق
إصابة وزير الرياضة الإيراني ومقتل مساعده إثر تحطم مروحية
قيس سعيد: الفساد ينخر في تونس كـ«السرطان»
القضاء على فساد «حزب الله» بوابة إنقاذ لبنان
تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة لهدم بسبب الزلزال
عراقيل «حوثية» تهدد مزارعي القمح في اليمن
جهود مكثفة للتهدئة بعد غارات إسرائيلية على غزة
البرلمان الليبي يقر التعديل الـ 13 لـ «الإعلان الدستوري»
الجفاف يهدّد القرن الأفريقي بالمجاعة
منصور بن زايد: الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري بين الأطراف السودانية
دكتوراه فخرية للشيخة فاطمة بنت مبارك من جامعة «توكاي» اليابانية
21.14 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس»
«وحش».. برمائية إماراتية بمواصفات عالمية
1263 نوعاً من الكائنات الحية في بيئة الإمارات
مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يزورون «آيدكس 2023»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
شولتس يدعو إلى عدم «التوهم» بشأن الصين حول أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس
23 فبراير 2023 23:24
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين التي تسعى إلى طرح نفسها وسيطا في النزاع الأوكراني.
وقال أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون زد دي إف "علينا ألا نتوهم بشأن الصين لأنها حتى الآن لم تتخذ موقفا ضد روسيا".
تسعى الصين منذ أسابيع إلى تولي وساطة في النزاع الأوكراني مشيرة علنا إلى خطة - لا تزال غامضة حاليا - لإيجاد حل سياسي.
ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامنا مع الذكرى الأولى لاندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
كما جدد المستشار الألماني معارضته لتسليم أسلحة صينية لروسيا في إطار هذا النزاع.
وقال شولتس "لقد قلت بوضوح خلال اجتماعي الأخير مع مسؤولين صينيين إنه لا يمكن قبول هذا الأمر".
أخبار ذات صلة
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
شولتس: ألمانيا ستدعم أوكرانيا بكل قوة
المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
ألمانيا
الصين
أولاف شولتس
روسيا وأوكرانيا
الأكثر قراءة
دنيا
عصير سحري يحارب الشيخوخة
21 فبراير 2023
دنيا
دجاجة تقتل رجلاً بشكل دموي!
23 فبراير 2023
الرياضي
منتخب السلة يخسر أمام العراق في تصفيات آسيا
21 فبراير 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
الإمارات
بحضور محمد بن راشد.. الإمارات تدشن شبكة السكك الحديدية الوطنية
اليوم 15:43
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©