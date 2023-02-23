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بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع

من لقاء سابق لبايدن وزيلينسكي
23 فبراير 2023 23:21

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع عبر الإنترنت غداً الجمعة بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيعلن عن موجة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا الذي بدأ قبل عام.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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