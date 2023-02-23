السيسي وزيلينسكي يتفقان على أهمية استقرار أسواق الغذاء العالمية
السيسي وزيلينسكي يتفقان على أهمية استقرار أسواق الغذاء العالمية
23 فبراير 2023 23:19
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تم خلاله تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمى في صفحته على «فيسبوك»، اليوم، إن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال إلى قضية الأمن الغذائي، في ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً في أفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.
وأكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية.
واتفق الرئيس الأوكراني، مع رؤية الرئيس المصري، عارضاً جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال لنظيره الأوكراني دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهاً إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوهاً إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.