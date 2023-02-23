روسيا تعلن مقتل 3 مسعفين في قصف أوكراني

قال مسؤول روسي إن ثلاثة مسعفين قتلوا في قصف أوكراني على مدينة دونيتسك اليوم الخميس. وأضاف المصدر أن المسعفين كانوا يحاولون إجلاء الناس من منازلهم في المدينة. وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن الفريق الطبي ذهب لإنقاذ المدنيين بعد موجة أولى من القصف عندما بدأت القوات الأوكرانية في إطلاق النار مرة أخرى، قائلة إن عددا آخر من المسعفين أصيب في نفس الهجوم. وقال دميتري جارتسيف، المسؤول المحلي، على قناته على تطبيق "يلغرام"، إن الأطباء يكافحون لإنقاذ حياة مسعف رابع. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية. وتحاول موسكو السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل.