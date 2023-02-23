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رئيس وزراء إسبانيا يزور أوكرانيا ويعِد بدبابات

رئيس وزراء إسبانيا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني
23 فبراير 2023 22:01

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستّ دبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد".

وقال سانشيز، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف "سنرسل ستّ دبابات ليوبارد 2إيه4. ونعتزم بحث إمكان زيادة العدد إلى ما مجموعه عشر دبابات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

تأتي الزيارة، غير المعلنة لسانشيز إلى كييف وهي الثانية منذ الأزمة الحالية، عقب زيارتي الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء.

من جهته، قال زيلينسكي "هاتان الزيارتان (لرئيس الوزراء الإسباني) ومفاوضاتنا مهمة حقا وتعزز العلاقات الودية والتعاون بين جميع الأوروبيين".

وأضاف أن "جنودا أوكرانيين يتدربون حاليا على استخدام هذه الدبابات (ليوبارد) في إسبانيا. وآمل أن تتبع بداية التعاون بين أوكرانيا وإسبانيا قرارات أخرى".

وأوضحت مارغريتا روبلس وزيرة الدفاع الإسبانية، اليوم الخميس، أن من المقرر تسليم الدبابات الستّ الأولى "في نهاية مارس أو بداية أبريل".

في ما يتعلق بموضوع الدعم الجوي الذي تطلبه أوكرانيا بإلحاح، قال سانشيز إنه تتم "دراسة" هذا الطلب الذي "سيتعين علينا مناقشته مع حلفائنا على مستوى حلف شمال الأطلسي وعلى المستوى الأوروبي".

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المصدر: رويترز
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دبابات ليوبارد
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