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الصين تستدعي القنصل الأميركي إثر تصريحات «غير لائقة»

القنصلية الأميركية في هونغ كونغ
23 فبراير 2023 21:49

استدعى كبير الدبلوماسيين الصينيين في هونغ كونغ مؤخرا القنصل العام الأميركي بسبب تصريحات اعتبرها "غير لائقة" وحذّره من تعريض الأمن القومي للخطر، اليوم الخميس.

والتقى ليو غوانغيوان مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، القنصل العام الأميركي غريغوري ماي "قبل أيام قليلة" من أجل "تقديم احتجاجات رسمية والتعبير عن الرفض الشديد له ولقنصليته بسبب تصريحاتهم وأفعالهم غير اللائقة التي تدخلت في شؤون هونغ كونغ"، وفق متحدث باسم مكتب ليو.

ولم يذكر المتحدث موعد الاجتماع بالضبط.

خلال فعالية عبر الإنترنت الشهر الماضي، قال الدبلوماسي الأميركي الذي تولى منصبه في سبتمبر إن انطباعاته الأولية عن هونغ كونغ تنطوي على مخاوف بشأن سيادة القانون بعد فرض قانون الأمن القومي، وكذلك مخاوف بشأن الحرية الأكاديمية والمشهد الإعلامي المتغير.

كما قال ماي إن التفسير الأخير الذي قدمته بكين لقانون الأمن القومي الذي وسع سلطة حكومة هونغ كونغ يمكن أن "يقوض استقلال القضاء في هونغ كونغ".

بعيد ذلك، اتهم مكتب ليو القنصل العام الأميركي بـ"تشويه صورة سيادة القانون والحرية في هونغ كونغ".

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المصدر: رويترز
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هونغ كونغ
القنصلية الأميركية
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