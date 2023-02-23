الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات جديدة على روسيا
اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل
23 فبراير 2023 21:24
قالت مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت، اليوم الخميس، مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى للأزمة الأوكرانية والتي تحل غدا الجمعة.
يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات. وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.
وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة. وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.
وذكرت المصادر أن من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة لمحاولة التوصل إلى إجماع بشأن العقوبات الجديدة.