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الأمم المتحدة تزيد المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

شاحنات الأمم المتحدة تستعد للعبور من تركيا إلى سوريا
23 فبراير 2023 21:00

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن المنظمة سوف تزيد توصيل المساعدات في شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة لمساعدة ملايين المتضررين من الزلزال الكارثي الذي وقع هذا الشهر.

لكن مهند هادي المسؤول في الأمم المتحدة قال إن الزيادة المخطط لها لشاحنات الإغاثة إلى 40 شاحنة يوميا لا تزال غير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تمس الحاجة إلى الإمدادات الطبية لمكافحة الأمراض وكذلك للمزيد من الغذاء والملاجئ المؤقتة.

  • مهند هادي، المسؤول في الأمم المتحدة
    مهند هادي، المسؤول في الأمم المتحدة

وأكد أن أكثر من 280 شاحنة عبرت الحدود التركية إلى شمال غرب سوريا منذ استئناف عمليات الإغاثة في التاسع من فبراير بعد وقوع الزلزال بثلاثة أيام بعد أن توقفت بسبب أضرار لحقت بالطرق الرئيسية.

وقال هادي "نأمل أن نصل في القريب العاجل هذا الأسبوع إلى 40 شاحنة يوميا لنحقق مثلي العدد الذي كنا نوصله قبل الزلزال، مع توفر المزيد من الموارد".

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المصدر: رويترز
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سوريا
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