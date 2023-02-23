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زلزال جديد يهز تركيا وسوريا

آثار الزلزال في تركيا
23 فبراير 2023 20:22

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا جديدا ضرب ولاية هاتاي، اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن شدة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن هزة أرضية شعر بها سكان محافظات حمص وطرطوس وحلب.

وأكدت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها سجلت 8 آلاف و550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص في البلدين.

 

 

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زلزال تركيا
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